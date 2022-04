Top Volley Cisterna torna in campo la domenica di Pasqua

La Top Volley Cisterna torna in campo a Pasqua. Domenica 17 aprile alle 18 prima gara del girone unico playoff quinto posto del campionato di SuperLega Credem Banca. Una competizione che mette in palio un pass per la CEV Challenge Cup 2023.

La prima delle cinque gare del girone all’italiana, con gare di sola andata, è contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, si gioca domenica 17 aprile alle 18 al Pala Banca. Trasferta anche per la seconda giornata quando Cisterna se la vedrà contro Milano nel match di domenica 24 aprile alle ore 18. Turno infrasettimanale mercoledì 27 aprile alle 20.30 nell’impegno casalingo, al Palasport di via delle Provincie arriva la Gioiella Prisma Taranto. Quarta giornata sabato 30 aprile alle ore 18 trasferta a Monza contro la Vero Volley. Il girone si conclude martedì 3 maggio con il secondo incontro casalingo, Cavaccini e compagni affronteranno Verona, appuntamento al Palasport di Cisterna a partire dalle 20.30. Le prime quattro squadre della graduatoria accederanno alla semifinale della competizione, le vincenti parteciperanno alla finale, incontri con modulo della partita unica giocata in casa della formazione meglio piazzata. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su volleyballworld.tv.

Domenico Cavaccini (Top Volley Cisterna): “Non dobbiamo fare niente di diverso da quello fatto fin ora, manteniamo il nostro spirito e andiamo a giocarci tutte le partite di queste qualificazioni alla Coppa Europea, proprio come abbiamo fatto durante tutto l’arco del campionato”.