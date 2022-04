Trofeo Uisp Atletica Leggera a Sezze sabato

SEZZE – Crescono i numeri del “Trofeo Giovanile Uisp di Atletica Leggera” in svolgimento allo stadio “Tasciotti” di Sezze. Sabato 30 aprile andrà in scena la seconda tappa della manifestazione, riservata alle categorie Esordienti e Ragazzi. E’ previsto un ricco programma di gare tra le 15 e le 18, con corse su varie distanze, salto in lungo e lancio del vortex. Il Trofeo è un progetto ideato da Massimo Siliani, tecnico Fidal e fiduciario Uisp per l’attività promozionale giovanile di atletica leggera, e coordinato dallo speaker Antonio Sorrenti con la supervisione operativa del Comitato Territoriale Uisp di Latina nella persona del segretario generale Domenico Lattanzi. L’obbiettivo è assicurare una ribalta alle numerose società attive sul territorio provinciale e alle tante realtà periferiche. Dopo il successo della prima tappa sono state registrate numerose iscrizioni per il secondo appuntamento, a testimonianza del grande interesse che ha suscitato un’iniziativa riuscita ad affermarsi nonostante il fitto calendario di gare di questo periodo. Un’ulteriore dimostrazione è arrivata dall’adesione di due realtà di spessore come la Asd Nissolino Atletica Latina 80 e la Formia Atletica Leggera Poligolfo. Al resto hanno pensato le famiglie, a dir poco partecipi ed entusiaste con la loro massiccia presenza sugli spalti del Tasciotti. L’evento di sabato, unito alla terza fase fissata per il 21 maggio, rappresenta la fase conclusiva per il lavoro delle tante scuole di atletica coinvolte. Tutti i giovani partecipanti punteranno a fare il massimo, anche in previsione del gran finale del Trofeo, previsto per l’11 giugno. Per la seconda tappa sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso, per tutte le informazioni consultare il sito uisplatina.it