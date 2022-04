Uccise un ladro in via Palermo a Latina, condannato a 14 anni Francesco Palumbo

LATINA – Quattordici anni di reclusione, è la condanna inflitta all’avvocato Francesco Palumbo, accusato dell’omicidio di Domenico Bardi e del tentato omicidio di Salvatore Quindici. I due erano stati sorpresi dal 52enne il 15 ottobre 2017 mentre scappavano dalla casa del padre di Palumbo in via Palermo a Latina, dove si erano introdotti per rubare. Il professionista era stato allertato dall’allarme dell’appartamento e aveva sparato colpendo Domenico Bardi mentre scendeva da una scala a pioli appoggiata all’esterno della palazzina e aveva ferito anche il complice in fuga.

La Corte ha inflitto all’imputato una pena superiore a quella chiesta dal pm Simona Gentile di 12 anni di carcere. A Palumbo sono state concesse le attenuanti generiche essendo incensurato ma per lui è stata decretata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale per la durata della pena. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.