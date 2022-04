Un’altra vittima delle strade, non ce l’ha fatta Angelo De Santis

SONNINO – Non ce l’ha fatta Angelo De Santis, il ragazzo di 28 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Frosinone Mare lo scorso 2 aprile quando, mentre tornava a casa dal lavoro si è contrato con una Bmw. Da quella sera era ricoverato in condizioni disperate all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, dove ieri ha cessato di vivere, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Angelo De Santis era un autista del servizio ambulanze dell’Ares 118, grande lo sgomento tra i colleghi. Lascia la moglie incinta e una bambina piccola.