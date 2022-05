60 anni di Cassa edile e scuola edile a Latina

LATINA – La Cassa Edile e la Scuola Edile (Esel Cpt) della provincia di Latina celebrano quest’anno i 60 anni di attività. Un traguardo importantissimo per il settore reso possibile dall’impegno dalle parti sociali che la guidano: Ance Latina, Feneal Uil Latina, Filca Cisl Latina e Fillea Cgil Frosinone-Latina. Per celebrare questo evento le parti sociali si sono date appuntamento il 24 maggio 2022 dalle ore 16.30 nell’antica infermeria del borgo di Fossanova a Priverno. All’incontro interverranno, tra gli altri, il prefetto di Latina Maurizio Falco e il presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli. Dopo le relazioni dei presidenti degli enti, Riccardo Cerilli (Cassa Edile), Georgia Pinna (Esel-Cpt) e l’intervento di Marco Marinelli (vice presidente Vicario per le relazioni industriali di Ance Latina), sono previsti due importanti momenti di confronto.

La prima tavola rotonda dal titolo “I 60 anni della bilateralità edile provinciale”, con inizio dalle ore 17.40, sarà moderata dal direttore di Latina Oggi, Alessandro Panigutti e prevede gli interventi del presidente di Ance Latina Pierantonio Palluzzi, del segretario generale della Feneal Uil di Latina, Salvatore Pastore, del segretario generale della Filca Cisl di Latina, Paolo Masciarelli, del segretario generale della Fillea Cgil di Frosinone e Latina, Alessio Faustini.

La seconda tavola rotonda dal titolo “Quali prospettive per il futuro dell’edilizia”, con inizio dalle ore18.15, sarà moderata dal giornalista de Il Giornale Stefano Zurlo, e prevede gli interventi del presidente nazionale di Ance, Gabriele Buia, del segretario nazionale di Feneal Uil Francesco Sannino, del segretario nazionale di Filca Cisl, Enzo Pelle e del segretario nazionale Fillea Cgil, Antonio Di Franco.