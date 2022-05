Abbandono indiscriminato dei rifiuti, ABC intensifica l’attività di controllo

LATINA – Si intensifica l’attività di controllo e vigilanza della ABC e del Comune di Latina in materia di contrasto al fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti e della mancata differenziazione. Nel corso del primo quadrimestre del 2022, sono state elevate 104 contravvenzioni, di queste 86 attraverso l’utilizzo di fototrappole (fisse e itineranti) e 14 emesse dagli Ispettori Ambientali nei confronti di persone colte in flagranza di reato. Un numero che fa salire a 654 il totale dei verbali elevati da marzo 2019, data di avvio del servizio di vigilanza. In tutti i casi è scattata una sanzione per un importo pari a 300 euro, come previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana.

Dei 104 verbali emessi nel 2022, il 66% ha interessato i residenti, il restante 34% gli utenti di Comuni limitrofi; 11 sono stati emessi a utenze non domestiche, di cui 5 fuori Comune. Da segnalare, in particolare, le 41 contravvenzioni elevate da gennaio 2022 nei confronti di alcuni utenti residenti nelle aree servite dal nuovo “porta a porta” che si sono resi responsabili dell’abbandono di rifiuti nel territorio comunale in cui è operativo il vecchio sistema di raccolta con cassonetti stradali, la cosiddetta “migrazione dei rifiuti”.

Per contrastare tale fenomeno, l’Azienda ha messo in campo varie strategie da quelle informative con volantini e adesivi con indicazioni utili sulle modalità per un corretto conferimento dei rifiuti, a quelle operative mettendo in campo più squadre di controllo. In particolare, nelle aree più critiche del territorio si sta potenziando il servizio di videosorveglianza con l’ausilio delle fototrappole e l’Azienda, in sinergia con il Comune e la Polizia Municipale, ha programmato un potenziamento del servizio degli Ispettori Ambientali che, dalle attuali due unità, passerà a otto unità nei prossimi mesi.