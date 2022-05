Arrestata 60enne di Sabaudia: faceva prostituire una donna per farle rivedere il figlio

SABAUDIA – Aveva approfittato della particolare vulnerabilità di una donna di Sabaudia costringendola a prostituirsi. Una 60enne di Terracina è stata arrestata dai carabinieri per sfruttamento aggravato della prostituzione. La vittima era preoccupata per una controversia legale legata all’affidamento del figlio e la sua aguzzina le aveva fatto credere di poter trovare una soluzione. In cambio avrebbe dovuto vendersi per più volte al giorno consegnando l’intero ricavato, anche a costo di vivere di stenti. La 60enne si era anche resa protagonista di vari atti intimidatori, come l’esplosione di un petardo nella cassetta postale della malcapitata, nel gennaio del 2021. Da quell’episodio i carabinieri di Sabaudia iniziarono ad indagare, arrivando al provvedimento odierno. Per la sfruttatrice sono stati disposti i domiciliari in attesa del processo.