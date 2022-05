Assemblea di istituto dei ragazzi del Rosselli allo stadio Quinto Ricci

Le rappresentanze degli studenti dell’IIS Rosselli di Aprilia, su impulso della rappresentante d’istituto Giorgia Bonanni, in collaborazione con lo staff ScuolaZoo e Plastic Free, hanno organizzato lo scorso 27 aprile, un’assemblea d’istituto presso lo stadio “Quinto Ricci” di Aprilia. L’idea è stata approvata dal dirigente scolastico Ugo Vitti, rimasto molto soddisfatto per il lavoro svolto dai rappresentanti d’istituto e degli studenti parte del servizio d’ordine. Riprendere la normalità e il divertimento dopo due anni di pandemia e assemblee online, è stato l’obiettivo dell’iniziativa. Location d’eccezione lo Stadio Quinto Ricci di Aprilia, gentilmente messo a disposizione dal Comune di Aprilia. Durante la mattinata con lo staff ScuolaZoo, gli studenti hanno svolto attività ludico didattiche come il laboratorio per la ricerca del talento, balli di gruppo, progetti interattivi di ScuolaZoo.

È intervenuto durante l’assemblea anche un rappresentante di Plastic Free ODV Onlus che ha Informato e sensibilizzato gli studenti sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che inquina e uccide presentando progetti e attività come eventi di clean up, il salvataggio delle tartarughe, il Plastic Free Walking al Diving, per la tutela del mare. Un’esperienza significativa per tutti gli studenti ma in particolare per i rappresentanti d’istituto che hanno organizzato e gestito oltre 800 presenze interagendo con le istituzioni territoriali. Importante anche il supporto della Polizia locale e del comando territoriale della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Un plauso per l’iniziativa e per la grande prova di responsabilità arriva anche dall’assessore del Comune di Aprilia Luana Caporaso, dalla Presidente del Consiglio d’istituto Nicoletta de Rossi, e dalla dott.ssa Simona Mulè, dell’ufficio di presidenza, che ha supportato il comitato promotore, che prendendo parte all’evento per un saluto, sono rimasti soddisfatti dell’impegno e la cura dell’organizzazione.