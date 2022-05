Bandiera Blu, confermate Latina, Sabaudia, Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta e Minturno. No per Formia, Ponza e Ventotene

LATINA – Latina conferma la sua bandiera blu, così come Fondi, Gaeta, Minturno, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina. Formia, Ponza e Ventotene invece perdono il riconoscimento assegnato dalla ong danese Fee (Foundation for Environmental Education) ai comuni rivieraschi e agli approdi turistici che si distinguono per qualità delle acque e dei servizi a 360 gradi.

Non basta il mare infatti per aggiudicarsi l’ambito vessillo blu, occorre disporre di un sistema di servizi completo che la giuria nazionale valuta in base a 32 criteri molto dettagliati e aggiornati di anno in anno. Standard che la Fee considera da sempre un percorso virtuoso che tutti possono imboccare. In Italia il numero delle località sale di nove unità rispetto al 2021 come saldo delle 14 nuove entrate e di 5 uscite dall’elenco.

Nel Lazio sono state premiate diverse spiagge, molte sul litorale della provincia di Latina.

· Spiaggia di Ponente (Torre Canneto- Rio Claro) a Fondi

· Spiaggia Levante (Sant’Anastasia – Capratica) a Fondi

· Arenauta – Gaeta

· Ariana – Gaeta

· Sant’Agostino – Gaeta

· Serapo – Gaeta

· Latina Mare – Latina

· Spiaggia di Ponente – Minturno

· Lungomare – Sabaudia

· Litorale – San Felice Circeo

· Bazzano – Sperlonga

· Lago Lungo – Sperlonga

· Levante – Sperlonga

· Ponente – Sperlonga

· Levante e Ponente – Terracina

Niente da fare, invece, come detto, per Ventotene, che quest’anno ha perso la bandiera blu.

Anzio confermata Bandiera Blu nel 2022

Confermata la bandiera blu anche ad Anzio, spiaggia del litorale romano. Quattro le spiagge premiate:

· Lido di Lavinio

· Riviera di Levante

· Riviera di Ponente

· Tor Caldara.