Circeo Run, domenica la terza edizione della gara podistica

SAN FELICE CIRCEO – Tutto pronto a San Felice Circeo per la terza edizione della “Circeo Run – Trofeo Christian Rotta”, organizzata dalla Nuova Podistica Latina in collaborazione con il Comune ed il Parco Nazionale del Circeo. Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, domenica 8 maggio alle 9.30 prenderà il via l’attesa gara podistica di 10 km su percorso omologato Fidal, inserita nel calendario nazionale degli eventi della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Lo start è previsto dal lungomare piazzale Cresci, il percorso si snoderà tra le vie di località “La Cona” per poi salire verso il borgo antico di San Felice Circeo, dal quale i podisti potranno godere della splendida vista sul mare e sulla pianura pontina. In seguito inizierà la discesa che porterà di nuovo sul lungomare ed infine al traguardo. Oltre alla competizione agonistica sono previste numerose iniziative ideate nell’ottica legata al concetto di turismo sportivo. A tal proposito gli organizzatori proporranno in collaborazione con la Pro Loco delle visite guidate presso la “Villa romana dei Quattro Venti”, nel centro antico e nella suggestiva “Grotta delle Capre”. Le visite saranno gratuite per gli atleti ed i loro familiari. Verrà proposto in convenzione, inoltre, un tour in barca dal titolo “Navigando sulla rotta di Ulisse”, alla scoperta delle numerose grotte che costellano il Promontorio, molte delle quali di rilevanza preistorica, nonché le torri costiere difensive e il faro di Capo Circeo.

La “Circeo Run” si conferma dunque come un’occasione da non perdere, che coniuga sport e cultura. Al fine di incentivare questa tipologia di turismo di qualità, tra l’altro, sono state coinvolte le strutture ricettive del posto, allo scopo di studiare proposte mirate per le esigenze degli ospiti. Un’altra attività molto apprezzata nelle passate edizioni è la “camminata ludico motoria” che ricalca parte del percorso della gara ufficiale e che verrà riproposta anche sotto la supervisione di istruttori di camminata sportiva della A.s.d. Atletica Olimpic. Anche i più piccoli avranno il loro spazio, perché alle 9 saranno protagonisti della “Mini Circeo Run”, una corsa ludica di circa 700 metri alla quale potranno partecipare tutti i bambini dai 6 ai 12 anni. Verranno premiati tutti con medaglie ricordo e gadget, un’iniziativa in più per far avvicinare i ragazzi al meraviglioso mondo dell’atletica. Le iscrizioni sono già numerosissime e sicuramente il riconoscimento concesso dalla Federazione inserendo la gara nel calendario nazionale offre garanzia di alti standard organizzativi spingendo atleti provenienti dalle altre regioni a partecipare e magari a trascorrere un fine settimana con la famiglia al mare. Nelle passate edizioni top runners di livello internazionale hanno dato lustro alla manifestazione. Solo per citare alcuni nomi: Giorgio Calcaterra campione del mondo dei 100 km, Franco Fava primatista e campione italiano negli anni ’70 (regolarmente iscritto anche quest’anno), Pasquale Rutigliano campione italiano master 50 KM.

“Anche l’edizione 2022 sarà ricca di sorprese e vedrà la partecipazione di un ospite molto speciale – assicurano gli organizzatori – anche se non è ancora il momento di svelare il suo nome. Vogliamo comunque ringraziare il Comune di San Felice Circeo, che ha creduto fin dall’inizio nel progetto e nelle potenzialità, sia in termini sportivi che economici, grazie all’incremento del turismo sportivo, in un periodo dell’anno ancora non di alta stagione. Ruolo fondamentale lo hanno avuto anche le attività e le aziende locali, che con il loro contributo sia economico che con prodotti, hanno reso possibile l’allestimento di un programma così ricco”. Anche quest’anno, inoltre, in occasione della “Festa della mamma”, la Fondazione Airc per la ricerca contro il cancro sarà partner benefico e tutte le donne a premio riceveranno l’”Azalea della Ricerca”. La manifestazione sarà trasmessa in diretta sulle reti di LazioTv a partire dalle 9.15, con replica alle 21.15 sul canale 650, e verrà inoltre raccontata sulle emittenti radio di RadioImmagine, RadioLuna e RadioLatina, media partner ufficiali della Circeo Run. L’evento potrà essere seguito in diretta anche sulla pagina Facebook “Circeo Run”. Ulteriori dettagli e informazioni per le iscrizioni sul sito www.circeorun.com .