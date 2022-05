Compose Plus, il Comune di Bassiano firma il protocollo

BASSIANO – Il Comune di Bassiano firma il protocollo per il COMPOSE PLUS con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle comunità locali nell’iniziativa Fit for 55.

“Siamo in un momento cruciale nella risposta del mondo alle emergenze climatiche e della biodiversità e noi siamo l’ultima generazione che può ancora agire in tempo. Questo decennio è un momento decisivo per aver rispettato i nostri impegni ai sensi dell’accordo di Parigi, nell’interesse della salute, benessere e prosperità di tutti. L’UE ha dato l’esempio nella definizione di obiettivi di riduzione ambiziosi emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030 rispetto al 1990 e per essere il primo clima neutrale continente entro il 2050. Questi obiettivi non sono più aspirazioni o ambizioni ma obblighi stabiliti la prima legge europea sul clima che crea nuove opportunità di innovazione, investimento e lavori” interviene il Sindaco Domenico Guidi, firmando il Protocollo d’Intesa COMPOSE PLUS, come amministrazione ci impegniamo a:

A) Riconoscere che la visione faro dell’UE di una transizione giusta e verde basata sui

principi di una società che nessuno lascia indietro, può essere attuata solo da un

ripensare l’intero paradigma dello sviluppo,

B) Sostenere i progressi tecnici e socio-economici, questa volontà di pratiche commerciali,

produttive e comportamentali sostenibili, consentono ai principi verdi e sostenibili di

diventare il nuovo business, come al solito,

C) Promuovere l’ulteriore utilizzo del modello toolbox COMPOSE e l’integrazione del

COMPOSE approccio per ottenere quote più elevate di energia rinnovabile e maggiore

efficienza energetica,

D) Promuovere buone pratiche per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici nei

nostri territori – considerando anche l’adesione al Patto dei sindaci per il clima e l’Iniziativa

Energia – Europa e/o sfruttando il clima europeo Piattaforma di adattamento Climate-

ADAPT partnership – su uno o più delle seguenti aree prioritarie politiche: