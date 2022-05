Controlli a tappeto del territorio a Latina, schieramento nella zona del Nicolosi

La Questura di Latina ha predisposto controlli sul territorio dopo i fatti accaduti ieri nella zona Nicolosi a Latina con l’attentato incendiario contro Antonio Cavallo Di Silvio. Il controllo, in città lo abbiamo visto e sentito tutti, è fatto anche con l’ausilio dell’elicottero. “Stiamo perlustrando la città in particolare nei soliti ambienti in cui si concentra la criminalità”, spiegano dalla Questura senza fornire ulteriori dettagli che verranno resi noti nel corso della giornata.