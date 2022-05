Covid, 290 nuovi positivi in provincia di Latina

LATINA – Sono 290 i nuovi positivi registrati in provincia dei Latina nelle ultime 24 ore e resi noti nel bollettino odierno della Asl. Non si registrano nuovi decessi e non sono stati ricoverati altri pazienti negli ospedali pontini. I comuni con i numeri più alti come sempre Latina e Aprilia, 83 nel primo, 47 nel secondo.

GLI ALTRI COMUNI – Bassiano 1, Cisterna di Latina 7, Cori 6, Fondi 8, Formia 19, Gaeta 5, Itri 4, Maenza 1, Minturno 10, Monte San Biagio 2, Pontinia 9, Priverno 10, Roccagorga 8, Rocca Massima 3, Sabaudia 6, San Felice Circeo 4, Santi Cosma e Damiano 1, Sermoneta 7, Sezze 21, Sonnino 3, Sperlonga 2, Spigno Saturnia 1, Terracina 21, Ventotene 1.

Le vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state 274 di cui 19 pediatriche. 23 infine le guarigioni notificate.