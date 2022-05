Covid, 429 nuovi contagi in provincia di Latina

LATINA Sono 429 i contagi Covid registrati in provincia di Latina segnalati nel bollettino odierno della Asl. Non si registrano decessi ed è 1 il ricovero al Goretti. Una linea che si mantiene sostanzialmente stabile, anche nei comuni con maggiore incidenza. Il capoluogo registra sempre il numero più alto, sono 127 i contagi odierni, 62 ad Aprilia, 34 a Formia e 32 a Terracina. Solo 5, sui 33 comuni pontini non registrano nuovi contagi e sono Bassiano, Campodimele, Castelforte, Prossedi e Rocca Massima.

GLI ALTRI COMUNI – Cisterna di Latina 20, Cori 10, Fondi 26, Gaeta 7, Itri 2, Lenola 3, Maenza 5, Minturno 2, Monte San Biagio 3, Norma 2, Pontinia 10, Ponza 8, Priverno 10, Roccagorga 3, Roccasecca dei Volsci 2, Sabaudia 8, San Felice Circeo 6, Santi Cosma e Damiano 8, Sermoneta 7, Sezze 21, Sonnino 3, Sperlonga 3, Spigno Saturnia 3, Ventotene 2.

Le vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state 176, le guarigioni notificate 147.