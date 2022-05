Covid, oltre 4 mila casi nel Lazio, 426 in provincia di Latina

LATINA – Nel Lazio sono emersi ieri da meno di 35mila tamponi 4111 nuovi casi di covid, per un tasso di positività all’11,8%. Segnalati 8 decessi, 5421 guariti e un totale di 800 ricoverati, 18 in meno rispetto a ieri, e 53 terapie intensive, due in più nelle ultime 24 ore. In provincia di Latina, invece, ci sono stati 426 contagi accertati con oltre 2400 tamponi, per un tasso di positività al 17,4%. 115 casi hanno riguardato il capoluogo, 55 Aprilia, 35 Formia, 30 Cisterna, 28 Sezze e 27 a Sabaudia. Non ci sono stati decessi, è avvenuto un solo ricovero e sono state segnalate appena 8 vaccinazioni e 170 guarigioni.