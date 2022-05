CSC Student Marathon e Mezza Maratona, le modifiche alla viabilità

LATINA – Doppio appuntamento podistico sabato e domenica sulle strade del capoluogo pontino. Per consentire il regolare svolgimento delle competizioni denominate “CSC Student Marathon” e “XX edizione Mezza Maratona di Latina” è stato necessario emettere due ordinanze (n. 65 e n. 66 dell’11 maggio 2022, entrambe pubblicate sull’Albo pretorio del Comune) con le quali si dispone una modifica alla disciplina della circolazione e della sosta in alcune vie e piazze interessate dai percorsi delle gare.

Per la giornata di domani, sabato 14 maggio, è stata ordinata l’istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli in tutte le vie e piazze di proprietà comunale interessate dal percorso della gara “CSC Student Marathon”, dalle ore 9.30 sino al termine della gara previsto per le ore 12.00 circa, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, eccetto forze dell’ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati. Di seguito il dettaglio.

· Percorso medie/superiori/università: Piazza del Popolo (partenza), Corso della Repubblica, Viale Gramsci, Viale Umberto I, Via E. di Savoia, Via Don Morosini, Via A. Doria, Via Ezio, Via Milazzo, Via Marsala, Via Legnano, Via Carturan, Corso della Repubblica, Piazza del Popolo (arrivo).

· Percorso elementari: Piazza del Popolo (partenza), Corso della Repubblica, Viale Gramsci, Viale Umberto I, Via E. di Savoia, Via A. Diaz, Piazza del Popolo (arrivo).

Per domenica 15 maggio è stata ordinata l’istituzione del divieto di circolazione, per tutti i veicoli, in tutte le vie e piazze di proprietà comunale interessate dal percorso della gara “XX edizione Mezza Maratona di Latina”, dalle ore 8.30 sino al termine della gara previsto per le ore 12.30 circa, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, eccetto forze dell’ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati. Di seguito il dettaglio.

· Percorso prima distanza 21 Km: Campo Coni (partenza), Via Botticelli, Viale Michelangelo, Viale XXI Aprile, Viale della Medaglie d’Oro, Piazza della Libertà, Via A. Diaz, Piazza del Popolo, Via Duca del Mare, Via Piazzale Prampolini, Via Volturno, Via Garigliano, Via Sant’Agostino, Via del Lido, Via Litoranea, Via Casilina Sud, Via Lungomare, Via del Lido, Via Modigliani, Via De Chirico, Via Campania, Via Toscana, Via Trentino, Via dell’Agora, Via Polusca, Via Rossetti, Via Michelangelo, Campo Coni (arrivo).

· Percorso seconda distanza 7 Km: Campo Coni (partenza), Via Botticelli, Viale Michelangelo, Viale XXI Aprile, Viale della Medaglie d’Oro, Piazza della Libertà, Via A. Diaz, Piazza del Popolo, Via Duca del Mare, Via Piazzale Prampolini, Via Volturno, Via Garigliano, Via Sant’Agostino, Via del Lido, Via Litoranea, Via Casilina Sud, Via Lungomare, Via del Lido, Via Modigliani, Via De Chirico, Via Campania, Via Toscana, Via Trentino, Via dell’Agora, Via Polusca, Via Rossetti, Via Michelangelo, Campo Coni (arrivo).