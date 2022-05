Furto in appartamento a Formia, arrestati due giovani campani

FORMIA – Proseguono i servizi di controllo del territorio della Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio. I militari della Tenenza di Gaeta e della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto la sera del 30 aprile, due ragazzi della Provincia di Caserta, di 22 e 21 anni, per essere stati sorpresi subito dopo aver messo a segno un furto all’interno di un’abitazione di Formia. Sono entrati all’interno dell’abitazione dopo aver forzato una porta finestra e mentre i proprietari erano assenti hanno messo a soqquadro l’intero appartamento, si sono impossessati di 400 euro e vari monili in oro, refurtiva portata via dal terzo complice che alla vista dei militari è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. I due giovani sono stati trovati in possesso di guanti ed arnesi atto allo scasso. Gli arrestati sono stati ristretti presso la camera di sicurezza della Tenenza di Gaeta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cassino.