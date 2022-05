Giornata della Luce al liceo Artistico di Latina

LATINA – Il liceo Artistico di Latina ha aderito alla Giornata internazionale della Luce istituita dall’Unesco nel 2015, ed è una delle poche scuole ad averlo fatto. Ieri mattina presso il liceo di Latina la dirigente Annarita Leone, ne ha spiegato i motivi: “Vogliamo portare avanti un percorso che coniughi gli ambiti artistici e un approccio di tipo scientifico con la fisica, la chimica e quello che riguarda la natura della luce e di quei fenomeni che non sono esclusi dalle conoscenze che gli artisti devono avere”.

La giornata internazionale della luce celebra il ruolo che essa gioca nella scienza, nella cultura e nell’arte, ma anche nell’istruzione e nello sviluppo sostenibile, ed è un invito a rafforzare la cooperazione scientifica e a sfruttare il suo potenziale per promuovere la pace e la legalità. E non a caso al tavolo era presente il Questore di Latina Michele Maria Spina il quale ha spiegato: “Nella mia carriera ho imparato a distinguere nelle città in cui ho lavorato delle zone di luce dove vive e lavora la maggior parte della cittadinanza e delle zone di buio, dove invece dilaga la criminalità. Poi c’è anche una zona d’ombra rappresentata principalmente dai giovani che non sanno che strada prendere. Ecco il motivo della mia presenza”.

Presenti al Buonarroti la Vicaria del Prefetto Monica Perna, il sindaco di Latina, Damiano Coletta e ovviamente il presidente Unesco pontino Mauro Macale che ha spiegato: “Il nostro manifesto porta tre soli, quello giallo che rappresenta la luce, quello arancione i giovani e il blu i diritti, formando così i tre soli della legalità. Inoltre – ha spiegato Macale – stiamo lavorando per inserire Latina tra le 10 città antirazzismo tramite un protocollo d’intesa. E’ un obiettivo che ci prefiggiamo affinchè la nostra città sia da esempio per molte altre”.

