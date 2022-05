Il Latina Calcio cambia obiettivi: “Vogliamo i play off”

LATINA – Mister Daniele Di Donato ha già pronto il piano per ripartire in vista della prossima stagione del Latina Calcio, dopo aver rinnovato il contratto per il prossimo biennio con la società. Ieri la presentazione del futuro dei nerazzurri nel corso di una conferenza stampa dove Di Donato ha parlato chiaro: “Il progetto è ambizioso. Ci abbiamo messo poco a metterci d’accordo perché la società ha la mia stessa ambizione. Puntiamo ai play off. L’obiettivo è cercare di riportare il Latina dove merita”.

La preparazione estiva inizierà il 18 luglio, ma i calciatori inizieranno a lavorare gradualmente dal 4. Lo staff tecnico rimane invariato, vice Daniele Bedetti, preparatore atletico Nicola Albarella, preparatore dei portiere Augusto Del Duca, collaboratore tecnico Alessandro Micheletti.

Sulla composizione della rosa, la quota under sarà salvaguardata: “Il minutaggio – precisa il vice presidente Pino D’Apuzzo -, non è solo un’entrata. Se un giovane gioca è perché merita di stare dove sta. Avere nostri giocatori in prima squadra è un obiettivo e motivo di orgoglio”.