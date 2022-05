Impianto rifiuti, Stefanelli: “Occorrono maggiori informazioni sulle caratteristiche del sito”

Il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli è intervenuto sulle polemiche dei giorni scorsi relative alla collocazione dell’impianto per gli indifferenziati precisando che l’ente di via Costa non ha mai proposto Aprilia per la collocazione del sito. Secondo il presidente sarebbe opportuno mettere in campo una corretta informazione sia sulle caratteristiche del futuro impianto che sui danni prodotti nel tempo sull’ambiente da altri tipi di attività industriali. Stefanelli ha anche suggerito di incaricare della scelta gli Egato, gli Enti dell’ambito territoriale ottimale di imminente istituzione, sollecitando la Regione a revocare la nomina del commissario.