Incendio a bordo: due diportisti salvati dalla Guardia Costiera al largo di Gaeta

Ieri pomeriggio a seguito dell’allerta al numero di emergenza 1530 per un incendio a bordo di un’imbarcazione da diporto di circa 15 metri in navigazione, la Capitaneria di porto è intervenuta nella zona di mare davanti Mondragone, a circa 13 miglia dal porto di Gaeta. A bordo 2 persone di circa 45 anni che, partite dal porto di Nettuno e in viaggio di trasferimento per Pozzuoli, erano stati colti dal sinistro. I due hanno accusato un principio di intossicazione ed evidenziavano che l’unità aveva cominciato ad imbarcare acqua. Considerato il rischio per la salute e l’integrità delle persone, veniva contattato il personale sanitario del 118, cui si chiedevano indicazioni circa i provvedimenti da adottare nell’immediato e un intervento con un mezzo di primo soccorso nel porto di Formia. L’incendio è stato domato con gli estintori a bordo ed effettuato il trasbordo in sicurezza dei mal capitati, si procedeva al rientro nel porto di Formia, dove, alle ore 19.25 circa, i due diportisti venivano assistiti dal personale medico del Servizio 118 e trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso avendo gli stessi accusato difficoltà’ respiratorie a causa dei fumi inalati. L’imbarcazione da diporto ormai alla deriva è stata recuperata e rimorchiata nel porto di Formia per la messa in sicurezza.

Il comandante della Capitaneria di porto di Gaeta, Capitano di Fregata Angelo NAPOLITANO, coglie l’occasione per rivolgere un invito alla prudenza ed al buon senso in considerazione dell’ormai avviata stagione estiva che vedrà un elevato numero di unità navali effettuare escursioni con partenza dai numerosi approdi del litorale del basso Lazio in direzione delle isole pontine, ricordando l’opportunità di effettuare un’accurata verifica preventiva delle condizioni meteorologiche e marine e dello stato di efficienza del mezzo, essendo queste le cause all’origine di sinistri in mare.