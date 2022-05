Incendio sterpaglie, paura a Cisterna

CISTERNA – Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio di ieri in località Franceschetti a Cisterna, nei pressi di via delle Querce. Le fiamme, che si sono propagate anche alimentate dal vento, hanno lambito alcune abitazioni ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per avere ragione sulle fiamme. I pompieri hanno lavorato anche con l’ausilio della protezione civile; diverse le squadre impegnate proprio per mettere in sicurezza le abitazioni. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale.