La casa editrice Lab Dfg alla fiera del Libro di Torino

La Lab DFG torna al Salone del Libro di Torino, in programma da giovedì 19 a lunedì 23 maggio, e lo fa da grande protagonista.

La casa editrice pontina, infatti, animerà il programma sportivo con ben quattro appuntamenti, tutti nella prestigiosissima Sala Olimpica, il cuore pulsante della letteratura legata allo sport.

Il primo si svolgerà giovedì 19 alle ore 14:15 e vedrà Mauro Grimaldi presentare il terzo e ultimo volume della “Storia d’Italia, del calcio e della Nazionale. Uomini, fatti, aneddoti (1995-2021)”. L’incontro sarà impreziosito dalla presenza del Presidente FIGC Gabriele Gravina,e sarà moderato dal giornalista Sky Matteo Marani.

Non si tratta di una semplice presentazione editoriale, ma di un vera e propria celebrazione della storia della Nazionale di Calcio: sarà esposta, infatti, la Coppa Europa alzata dagli azzurri al cielo di Wembley la notte dell’11 luglio scorso, accompagnate dalla Coppa del Mondo vinta nel 2006, dalla Coppa Rimet e dalla Coppa Duca degli Abruzzi, il primo trofeo del calcio in Italia assegnato in via definitiva al Genoa, quale squadra vincitrice dei primi tre Campionati Italiani (1898, 1899, 1900).

L’esposizione dei trofei, promossa dalla Lab DFG e organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, è stata supportata da Un Secolo d’Azzurro e dalla Fondazione Genoa 1893.

Sempre giovedì 19, alle ore 17:45, verranno annunciati i cinque libri finalisti della terza edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus.

Alla presenza dei giurati Elisabetta Caporale, Italo Cucci, Xavier Jacobelli e Mauro Grimaldi sarà svelata la cinquina che concorrerà all’ambito premio, vinto nell’edizione 2020 da “La via Perfetta” di Daniele Nardi, e che ha visto lo scorso anno l’ex aequo dei libri di Marino Bartoletti e Angelo Carotenuto.

Interverranno all’incontro anche Matteo Marani, Xavier Jacobelli, il Presidente del Consiglio comunale Città di Torino Maria Grazia Grippo, il Sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini, il vice sindaco Maria Innamorato, Federico Pasquali e il Direttore Editoriale della Lab DFG Giovanni Di Giorgi.

Presenterà l’appuntamento il conduttore RAI Gabriele Brocani, Direttore Artistico del Premio Invictus.

Durante l’evento verrà annunciata anche la dozzina finalista del Premio Extra Invicuts.

Venerdì 20 alle ore 13:15 sarà il turno di Valerio Iafrate, che presenterà “American Icon. Miti e leggende dello sport a stelle e strisce”. Parteciperanno all’incontro il giornalista Alberto Infelise e Mauro Berruto, che ha firmato la prefazione del libro.

Sempre venerdì 20 alle ore 19:30, presso la splendida location della Bauhaus Paratissima, Valentina Picca Bianchi presenterà #LEDONNESIDANNODELTU, alla presenza di Barbara Zagami.

Il ricco programma firmato dalla Lab DFG si concluderà sabato 21 alle ore 11.00, quando in Sala Olimpica ci sarà la presentazione in anteprima di due volumi di prossima uscita: Mauro Giorgini racconterà le storie più belle 2021 con “È successo un ‘21”, dialogando con Alexa Pantanella che condurrà i presenti nell’affascinante mondo della linguistica con “Ben detto”.

A moderare l’incontro ci sarà la giornalista RAI Elisabetta Caporale.

“Dopo l’esordio della precedente edizione”, ha dichiarato il Direttore Editoriale della Lab DFG Giovanni Di Giorgi, “è un vero onore essere tornati al Salone Internazionale del Libro di Torino con un programma così ricco di eventi, e con ospiti tanto importanti. La nostra casa editrice sta proseguendo nel suo percorso di crescita, che la sta ponendo all’attenzione nazionale come una delle più autorevoli nel settore della letteratura sportiva. E non solo: i libri firmati da Valentina Picca Bianchi e da Alexa Pantanella sono delle finestre su universi molto affascinanti, che siamo fieri di aver avuto il coraggio di aprire. Siamo anche molto felici di esser stati i promotori dell’esposizione dei trofei vinti dalla Nazionale di Calcio, che impreziosiranno l’area di fronte al nostro stand. Voglio ringraziare per questo il Salone Internazionale del Libro di Torino, che ha supportato l’iniziativa, e In-Lire, il circuito italiano di credito commerciale, per aver sostenuto la nostra partecipazione a questa edizione”.