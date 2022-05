Latina, è morto l’ex assessore Italo Ranieri, padre di Emilio

È morto Italo Ranieri, ex assessore all’Urbanistica nella giunta di Ajmone Finestra e padre dell’attuale consigliere comunale di Lbc ed ex assessore Emilio Ranieri. Molto conosciuto in città, ha ricoperto numerosi incarichi di natura associativa e sociale. Aveva 87 anni. I funerali si svolgeranno lunedì alle 15:00 nella chiesa di Santa Domitilla a Latina.

Il Sindaco Damiano Coletta, la Giunta e l’intera Amministrazione comunale partecipano al lutto della famiglia Ranieri. Il primo cittadino: «Giungano al Consigliere e amico Emilio Ranieri e a tutta la sua famiglia le mie più sentite condoglianze a nome della città di Latina».