Migliara 54, chiuso il tratto sul Linea Pio, lavori per 90 giorni

Per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria sul ponte della Migliara 54, sul canale Linea Pio, la Provincia ha disposto la chiusura della stessa infrastruttura in corrispondenza del Km 89+300 della Statale Appia. La durata dei lavori, fissati a partire dal 30 maggio, è stata stimata in novanta giorni. La chiusura del ponte comporterà pertanto la modifica della circolazione stradale con il posizionamento di un semaforo lampeggiante all’incrocio tra la Migliara e l’Appia. Apposita segnaletica sarà collocata anche sulla Frosinone Mare e sulle vicine strade provinciali.