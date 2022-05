Omicidio De Cesare, oggi l’udienza di convalida per Pietro Ialongo

LATINA – E’ in programma oggi l’udienza di convalida per Pietro Ialongo l’uomo che ha confessato l’omicidio della sua ex compagna Romina De Cesare uccisa a coltellate nella casa di Frosinone che i due condividevano nonostante la separazione. Secondo il racconto dell’uomo, trovato sulla spiaggia di Torre Paola a Sabaudia in stato confusionale, non era sua intenzione uccidere, eppure ha sferrato almeno quindici coltellate secondo la prima ricostruzione dopo il ritrovamento del cadavere. Sul corpo della ragazza verrà eseguito l’autopsia in programma per venerdì. Il delitto sarebbe maturato al culmine dell’ennesima lite nata perché la ragazza aveva un’altra relazione. “Ad aggravare la situazione dell’ex fidanzato – si legge in una nota delle procure di Frosinone e Latina – oltre ai graffi e le ecchimosi riscontrati sul corpo e accertati dal medico legale incaricato dalla procura di Latina, anche una busta che l’uomo aveva in mano al momento del suo fermo da cui è stato possibile dedurre elementi indiziari a suo carico per il grave delitto e la sua probabile intenzione di suicidarsi”. L’uomo comparirà davanti al Giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Cario.