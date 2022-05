Plastic Free, nuovo appuntamento a Latina per pulire la spiaggia dai rifiuti

LATINA – Due appuntamenti che si svolgeranno domenica a Latina, nella parte di Foce Verde con ritrovo al Ponte Mascarello e a Sabaudia, presso la Strada Interrotta. Sono quelli ideati dall’associazione Plastic Free per pulire la spiaggia dai rifiuti. Un problema, quello dell’inquinamento causato dai rifiuti, molto serio, ma qualcosa sta cambiando. E l’associazione sta promuovendo anche una petizione on line per l’eliminazione delle bottigliette di plastica e più in generale per la plastica monouso.

Ne abbiamo parlato su Radio Immagine con Adriano Salvatori referente di Sabaudia dell’ organizzazione di volontariato nata con l’obiettivo di liberare il mondo dalla plastica, informare e sensibilizzare più persone possibile al tema.

ASCOLTA