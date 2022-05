Pmi-Unindustria, Bianchi: “Momento delicato le Istituzioni sostengano le imprese”

LATINA – Si è svolto presso la sala “De Pasquale” del Comune di Latina il Consiglio Direttivo allargato del Comitato Piccola Industria di Unindustria, realizzato con il supporto e il coinvolgimento attivo della componente Piccola Industria sul territorio di Latina. Questo Consiglio Direttivo si inserisce nel progetto di realizzare i “direttivi itineranti” su tutti i territori, per essere più vicini alle piccole e medie imprese e far percepire meglio il ruolo, la funzione e le attività che svolge il Comitato Piccola Industria anche in termini di rappresentanza e vicinanza alle imprese. I direttivi territoriali sono un ulteriore momento di ascolto e confronto per far rivivere l’Associazione.

“Se sino ad oggi pensavamo che la pandemia avesse determinato una crisi senza precedenti, non solo in termini di entità ma anche per la sua natura così asimmetrica, l’aggiungersi del conflitto russo-ucraino sta impattando sulle nostre piccole e medie imprese in maniera ancor più profonda e con profili di incertezza sul breve periodo assai maggiori, pertanto è nostro dovere come componente supportare, sostenere e rappresentare i fabbisogni e le istanze delle nostre imprese anche in una logica di insieme e di collettività” dichiara Fausto Bianchi Presidente del Comitato Piccola Industria.

“Gli incontri sui territori servono anche a rafforzare momenti di scambio e confronto per conoscere le diverse realtà imprenditoriali e le loro progettualità. Crediamo fermamente nel valore delle sinergie e dell’importanza di creare una business community coesa e sempre più attenta al territorio – aggiunge la Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria Latina Carla Picozza – Ringrazio il Sindaco Coletta che ci ha ospitati ed anche il Presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina che ha raccolto il nostro invito per questo confronto. Auspico che in sinergia riusciremo a portare avanti progettualità importanti per il territorio”.

“Il momento del confronto – dichiara il Sindaco Damiano Coletta – è fondamentale in questo periodo storico che tutti ci aspettavamo potesse essere caratterizzato dalla ripartenza ma che in realtà ci vede affrontare importanti criticità derivanti dalla guerra in Ucraina. Siamo qui per costruire ponti e creare sinergie, consapevoli dell’importanza dell’impatto che le imprese del sud del Lazio, e dunque del territorio di Latina, hanno sull’intera economia regionale. L’Amministrazione vuole continuare a essere un interlocutore istituzionale attento e sempre disponibile al dialogo e alla collaborazione con il mondo delle imprese”.

L’incontro è stato un importante momento di ascolto, confronto ed approfondimento di tematiche di interesse specifico per le piccole e medie imprese del territorio. Hanno preso parte all’incontro, oltre a Fausto Bianchi, Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria e Carla Picozza, Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria Latina, il Sindaco di Latina Damiano Coletta, l’Assessore alle Attività produttive Simona Lepori ed il Presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina, Giovanni Acampora.