Polizia a Latina, una settimana di controlli del territorio

LATINA – Controlli straordinari del territorio da parte della Questura di Latina nel corso della settimana passata che ha ha schierato uomini e mezzi per effettuare controlli del territorio su vasta scala. 250 le Volanti impegnate nei pattugliamenti e che si sono avvalse del supporto di 12 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e della collaborazione delle pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Latina, ai quali si sono aggiunte le unità cinofile antidroga e antiesplosivo, con il supporto di un elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato di Pratica di Mare che ha sorvolato le aree interessate dai controlli nella giornata di giovedì.

In particolare a Latina e provincia, nel corso dei 157 posti di controllo sono state identificate oltre 1800 persone, controllati circa 1000 veicoli ed elevate 143 contravvenzioni per violazioni al codice della strada con 6 patenti e 5 carte di circolazioni ritirate. Sono stati inoltre 20 gli extracomunitari controllati per la verifica dei titoli di soggiorno e la regolare posizione sul territorio nazionale.

Numerosi sono stati i controlli a soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la Squadra Mobile che ha effettuato numerose perquisizioni locali e domiciliari, mentre la Polizia Amministrativa ha sottoposto a controllo 5 esercizi pubblici della provincia, in particolare compro oro e sale da gioco e scommesse.

Sono 5 le persone arrestate, tra capoluogo e provincia, in particolare, è stata data esecuzione ad un ordine di carcerazione per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità. Eseguite inoltre ordinanze per reati in materia di stupefacenti, per cumulo pene per reati in materia di stupefacenti; per danneggiamento aggravato, lesioni personali, oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale e, infine, un arresto è stato compiuto per reati in materia di stupefacenti nei confronti di una persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti. 13 le persone denunciate per vari reati, tra i quali atti persecutori, minacce, incendio, maltrattamenti in famiglia, lesioni, violenza privata, truffa, invasione di terreni o edifici, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, percosse e violazione di domicilio. Il Questore Spina ha adottato inoltre 6 misure di prevenzione dell’Avviso Orale nei confronti di persone che mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica.