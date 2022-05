Rintracciato l’uomo che dopo aver investito una donna a Cori, è scappato

CORI – Sarebbe stato rintracciato ieri dai Carabinieri l’uomo che ha investito una runner romana di 47 anni su via Madonna delle Grazie a Cori, senza fermarsi a prestare soccorso e lasciandola a terra priva di sensi sul ciglio della strada. La donna ora è ricoverata in gravi condizioni al Goretti di Latina. Le indagini dei Carabinieri sono partite immediatamente e i militari hanno presto identificato l’autore dell’investimento. Si tratta di un 35enne del posto che è ora indagato per omissione di soccorso e lesioni.