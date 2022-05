Sezze, ammonito stalker 40enne

SEZZE – Nell’ambito della costante attività di monitoraggio e prevenzione dei reati contro le donne e le vittime vulnerabili, il Questore di Latina ha emesso un Ammonimento per stalking nei confronti di D.T. di anni 40 residente a Sezze. La vicenda scaturisce da una istanza di ammonimento presentata da una ex compagna di scuola presso la Questura di Latina, nella quale la donna ha denunciato che l’uomo era riuscito a farsi dare il suo numero di telefono, iniziando a porre in essere comportamenti ossessivi, tali da generarle uno stato di sofferenza psicologica e ansia. La condotta stalkerizzante si concretizzava con innumerevoli chiamate telefoniche che costringevano la vittima a bloccare i contatti dell’uomo, arrivando a presentarsi a casa dove vive con i familiari chiedendo notizie sulle frequentazioni della donna. Al termine della complessa istruttoria della Divisione Anticrimine, il Questore ha emesso la misura di prevenzione dell’Ammonimento nei confronti dello stalker. Qualora dovesse reiterare i comportamenti alla base del provvedimento di ammonimento scatterà la denuncia d’ufficio per il reato di atti persecutori, punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.