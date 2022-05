SEZZE, convenzione con la Cattedra di Archeologia Preistorica di Tor Vergata: la città diventa un centro di ricerca archeologico. “L’amministrazione comunale – spiega il sindaco Lidano Lucidi – ha sempre creduto che uno dei punti di forza del paese sia il suo patrimonio naturale e archeologico, nella consapevolezza però che bisogna fare uno scatto in avanti per valorizzarlo. Occorre un progetto di medio e lungo periodo e per farlo abbiamo bisogno di gettare le fondamenta, ovvero un lavoro nascosto che non si vede agli occhi ma senza il quale non ci sarà mai un progetto duraturo e stabile, solo progetti di brevissimo respiro. Proprio per questo nei mesi passati c’è stata una fitta interlocuzione con la Soprintendenza nella persona del Dott. Francesco Di Mario e con l’Università Tor Vergata nella persona del Prof. Mario F. Rolfo, ovvero i protagonisti degli scavi a Grotta Guattari a San Felice Circeo, una scoperta di livello internazionale. Questo lavoro ha portato alla stesura di una convenzione tra il Comune di Sezze e la Cattedra di Archeologia Preistorica di Tor Vergata del Prof. Rolfo per far sì che Sezze diventi un centro di ricerca. Il Comune affiderà all’Università lo svolgimento di attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico preistorico, protostorico e naturalistico nell’ambito delle attività di tutela e conservazione del territorio di Sezze, la concertazione delle attività didattiche e divulgative comprendenti anche la preparazione di materiale documentario diretto all’educazione e alla conoscenza delle risorse storico-archeologiche ed ambientali. Le attività si svolgeranno nel periodo di 60 mesi, periodo che potrà essere rinnovato, i risultati ottenuti e le eventuali scoperte potranno essere oggetto di pubblicazione in accordo tra le parti. Voglio ringraziare la Soprintendenza nella persona del Dott. Di Mario e l’Università Tor Vergata nella persona del Prof. Rolfo per aver accettato di scommettere sul nostro territorio, un territorio dalle grandi potenzialità ancora inespresse”.