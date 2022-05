Sezze punta al cambiamento, tra innovazione, bandi e valorizzazione dei prodotti tipici

SEZZE – L”idea è quella di un cambiamento radicale, che possa essere da volano per l’economia e le nuove possibilità per il Comune di Sezze. L’assessore alle attività produttive, Politiche del lavoro, Sviluppo locale e Innovazione, Lola Fernandez, insieme all’amministrazione guidata dal sindaco Lidano Lucidi, ha le idee molto chiare sui prossimi passi da fare per far in modo che Sezze diventi fiore all’occhiello per il turismo del territorio e non solo per le importanti manifestazione come la Sacra Rappresentazione di Cristo e la Sagra del Carciofo, ma anche per i prodotti del territorio: “E’ importante creare una filiera – ha spiegato ai nostri microfoni – fare rete è sicuramente la scelta vincente”. E non solo il carciofo, attenzione puntata anche alle visciole, all’olio e al vino.

Delle attività dell’assessorato e anche dei bandi a cui il Comune sta rispondendo abbiamo parlato in diretta su Radio Immagine con l’assessore Lola Fernandez