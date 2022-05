Siccità, necessario ammodernamento della rete idrica

L’Anbi Lazio e l’Associazione dei Consorzi di Bonifica hanno richiamato l’attenzione sul problema siccità, descrivendo in una nota la situazione drammatica che si sta verificando con le attività di irrigazione nei campi. A causa delle rare precipitazioni dei mesi scorsi la disponibilità di acqua è scarsa e questo va ad aggiungersi al caro prezzi per l’energia elettrica e al calo del potere di acquisto accusato dal comparto agricolo. L’Associazione ha evidenziato inoltre che l’acqua piovana che cade sul territorio viene trattenuta solo per l’11%. Il cambiamento climatico comporta ormai un ricorso prolungato all’irrigazione, per questo sarà d’obbligo provvedere a un ammodernamento delle reti irrigue, magari attingendo dalle risorse messe a disposizione dal Pnrr.