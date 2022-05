Stato di calamità naturale a Itri, il sindaco scrive a Prefetto e Regione

ITRI – Il Sindaco di Itri Giovanni Agresti scrive al Prefetto di Latina Maurizio Falco e al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per chiedere e attuare con estrema urgenza sopralluoghi, per il tramite del Genio Civile e del Dipartimento competente per la Difesa del Suolo, per l’attuazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza nelle località Valle Colella e Campiglioni e nella zona di Giovenco, colpite duramente dagli eventi calamitosi de novembre scorso. L’importante esigenza nasce al fine di evitare che nuovi eventi atmosferici nefasti e nuove precipitazioni piovose, possano rigenerare ulteriori sversamenti di fango e/o materiali rocciosi, detriti vari e quanto altro, con conseguenti possibili ulteriori danneggiamenti sia di strade pubbliche che di proprietà private, oltre a costituire pericolo per la incolumità pubblica.