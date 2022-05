Terracina, la Guardia di Finanza sequestra due palazzine in construzione

Nel corso delle attività finalizzate al Controllo Economico del Territorio, si è recentemente conclusa una operazione del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia a contrasto agli illeciti in danno del territorio e dell’ambiente. Le Fiamme Gialle Aeronavali della Sezione Operativa Navale di Gaeta, hanno individuato, all’interno di una vasta area di 5.000 mq., nel Comune di Terracina, 2 palazzine in fase di costruzione, realizzate in base alla normativa sulla rigenerazione urbana, che a seguito di ulteriori accertamenti, sono risultate non in regola con i previsti titoli autorizzativi.

L’attività investigativa ha permesso ai militari operanti, di acquisire documenti di interesse operativo presso gli Uffici preposti per territorio, dai quali è stato possibile risalire ad alcune difformità progettuali quali, ad esempio, l’altezza degli edifici che nell’area dovrebbero essere di 11,50 m. e rispettino, al massimo, la previsione di tre piani fuori terra. Al momento del sopralluogo, i militari del Corpo hanno riscontrato che l’altezza delle palazzine edificate era pari a 21 metri e che erano composte da 7 piani fuori terra, risultando quindi quasi il doppio dell’altezza autorizzata ed oltre il doppio dei piani previsti per legge. Le difformità, che hanno interessato entrambe le palazzine, riguardano nel complesso 64 unità abitative che una volta completate sarebbero state proposte per la vendita ad un valore medio stimato in 250.000 euro cadauna, per complessivi 16 milioni di euro.