Top Volley Cisterna, venerdì finale a Piacenza

CISTERNA – Un paese in festa per il raggiungimento della finale playoff quinto posto dopo la vittoria per 3-1, domenica al Palasport di Cisterna, contro Monza. La Top Volley si gioca un pass per entrare in Europa. Un risultato che vede i bianco blu, allenati da Fabio Soli, nella parte più alta del tabellone nella sfida secca contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. L’appuntamento è per venerdì 13 maggio alle 20.45, si gioca al Pala Banca Piacenza, dall’altra parte della rete c’è la Gas Sales Bluenergy Piacenza di coach Lollo Bernardi. L’incontro sarà trasmesso in diretta su RaiSport e sulla piattaforma volleyballworld.it.

Lorenzo Giani (Top Volley Cisterna): “Siamo felici di essere arrivati in finale. Oltre al fatto di poterci giocare la qualificazione in una coppa Europea siamo molto contenti per come abbiamo gestito questo mese finale. Poteva essere buttato tutto il buono che avevamo fatto durante la stagione, tra infortuni, covid e mille problemi, siamo stati bravi ad affrontare e a giocare ogni istante con il massimo impegno. Se fosse andato male sarebbe stato il modo sbagliato per chiudere il campionato, ma soprattutto di ricordarsi questa stagione bellissima”.

Petar Dirlic (Top Volley Cisterna): “Davanti a noi c’è l’ultima partita della stagione ed arriviamo estremamente motivati ​​e soprattutto in buona forma. Faremo del nostro meglio per conquistare un posto nella competizione europea”.