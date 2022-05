Trovato senza vita in spiaggia a Terracina Amedeo Mattiello

Potrebbe essere un malore accusato poco dopo essere uscito di casa, la causa del decesso di Amedeo Mattiello, l’uomo ritrovato senza vita ieri sulla spiaggia di Terracina. Il corpo è stato rinvenuto all’altezza dello stabilimento Acqua di Mare, nella zona nord della città. Il 67enne era uscito nel pomeriggio di venerdì per una passeggiata e non aveva fatto ritorno. A dare l’allarme i familiari che si sono rivolti alle forze dell’ordine e parallelamente hanno lanciato un appello sui social affinché Mattiello venisse ritrovato. In corso le indagini della Polizia e della Procura della Repubblica.