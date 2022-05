Verso la casa degli edili, tutte le proposte nel summit di ieri a Fossanova

Il settore edilizio in provincia di Latina è stato al centro dell’incontro che si è tenuto presso il borgo di Fossanova, a Priverno, dal titolo “Verso la casa degli edili”, organizzato dalla Cassa Edile e la Scuola Edile della provincia di Latina per celebrare i 60 anni di attività. Temi principali del convegno la bilateralità del settore edile in provincia e le prospettive future dell’edilizia. Proprio di questo ha parlato il presidente nazionale di Ance, Gabriele Buia al microfono di Domenico Ippoliti

Presenti all’incontro anche il presidente della provincia Gerardo Stefanelli e il prefetto di Latina Maurizio Falco, quest’ultimo ha parlato anche di legalità ascoltiamolo.

Presidente della Scuola Edile Georgia Pinna che ne ha sottolineato l’importanza

La giornata di ieri è stata importante anche per due tavole rotonde, la prima dal titolo “I 60 anni della bilateralità edile provinciale”, con inizio dalle ore 17.40, con gli interventi del presidente di Ance Latina Pierantonio Palluzzi, del segretario generale della Feneal Uil di Latina, Salvatore Pastore, del segretario generale della Filca Cisl di Latina, Paolo Masciarelli, del segretario generale della Fillea Cgil di Frosinone e Latina, Alessio Faustini.

La seconda tavola rotonda dal titolo “Quali prospettive per il futuro dell’edilizia”, con inizio dalle ore18.15, ha visto gli interventi del presidente nazionale di Ance, Gabriele Buia, del segretario nazionale di Feneal Uil Francesco Sannino, del segretario nazionale di Filca Cisl, Enzo Pelle e del segretario nazionale Fillea Cgil, Antonio Di Franco.

Gli esponenti sindacali al microfono di Domenico Ippoliti

