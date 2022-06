Covid, 568 nuovi casi in provincia di Latina

LATINA – Sono 568 i nuovi casi positivi al Covid resi noti oggi al bollettino della Asl. Non si registrano decessi e nuovi ricoveri al Goretti. I numeri più alti a Latina (151) e Aprilia (70). Solo 3 i comuni in cui non si sono verificati nuovi casi: Campodimele, Lenola e Ponza.

GLI ALTRI COMUNI

Bassiano 2, Castelforte 5, Cisterna di Latina 42, Cori 10, Fondi 22, Formia 44, Gaeta 12, Itri 26, Maenza 5, Minturno 20, Monte San Biagio 5, Norma 5, Pontinia 12, Priverno 8, Prossedi 3, Roccagorga 9, Rocca Massima 2, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 18, San Felice Circeo 6, Santi Cosma e Damiano 8, Sermoneta 16, Sezze 18, Sonnino 2, Sperlonga 2, Spigno Saturnia 3, Terracina 39, Ventotene 2.

Le Vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state 95, quasi tutte quarte dosi. 34 le guarigioni notificate.