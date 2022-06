A Roccamassima Angelina Jolie prova il Volo dell’Angelo

ROCCAMASSIMA – Angelina Jolie ha scelto di provare il Volo dell’Angelo di Roccamassima nella giornata di ieri, insieme alla figlia. L’attrice Americana in questi giorni si trova in Italia per girare il suo nuovo film e ha fatto un’incursione nella città lepina tanto famosa per il Flying in the Sky. La star sta girando a Matera un film tratto dal romanzo “Senza sangue” di Alessandro Baricco, si è presentata insieme a 12 bodyguard per fare una delle zip-line più lunga e veloce del mondo a Rocca Massima. Jolie ha fatto allontanare tutti e ha provato il “volo” per ben due volte, poi ha concesso uno scatto alle ragazze del Bar Volo