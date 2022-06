Latina ancora senza acqua, disagi anche in altri 5 comuni

LATINA – E’ ancora in corso l’interruzione idrica nei comuni di Latina, Pontinia e Sabaudia, ma anche la zona bassa di San Felice e borgo Montenero, così come Sezze Scalo e la migliara 46 e la località di Colle La Guardia a Terracina. Lo stop idrico, secondo le comunicazione di Acqualatina sarebbe dovuto terminare questa mattina alle 6 dopo l’intervento di manutenzione sulla condotta adduttrice di Sezze iniziato ieri sera alle 22. Questa mattina la società aveva reso noto che il prolungamento sarebbe durato fino alle 8, ma al momento il servizio non è stato ripristinato. Dal numero verde di Acqualatina spiegano che le squadre sono ancora sul posto e che si sta provvedendo a far ripartire le pompe, ma i tempi tecnici richiesti per il ripristino della normale funzionalità della rete che deve tornare a riempirsi, non sono brevissimi e potrebbero richiedere fino a due ore.

Disagi ovviamente per bar, stabilimenti balneari e in genere attività aperte al pubblico. Alcune scuole hanno sospeso l’attività didattica nell’ultimo giorno di lezione con comunicazione data questa mattina agli studenti.

Acqualatina ha predisposto delle autobotti in piazza Celli e largo Cavalli a Latina, in piazza 4 Ottobre a borgo Montenero, in piazza Kennedy a Pontinia e in piazza del Comune a Sabaudia.

Problemi anche al sito istituzionale di Acqualatina, continuamente in crash, per le migliaia di persone che in queste ore stanno cercando informazioni.