Cisterna, arte contemporanea: sabato l’inaugurazione a Palazzo Caetani

CISTERNA – Sabato alle ore 18, a Palazzo Caetani, nei locali espositivi della rocca Frangipane, si terrà l’inaugurazione della Mostra Collettiva di Arte Contemporanea organizzata dall’associazione Arte e Comunicazione con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina. In esposizione oltre 45 opere di artisti per lo più affermati e diversificate dalle tematiche di esecuzione ma soprattutto dalla ricerca tecnica-coloristica e della tecnica scultorea. Si possono ammirare opere che vanno dal realismo, all’impressionismo, all’espressionismo, al surreale, all’informale, all’astratto. Un percorso che mette in risalto il talento dell’artista, la sua personale visione del mondo ma soprattutto il proprio stato d’animo. Gli artisti in mostra sono Domenico Angiolilli, Aldo Coppetelli, Vittorio Marini, Elisa Pennacchi, Mario Pontremolesi, Adriano Scaini, Nicolas Sossai. «Dopo circa tre anni di pausa a causa del Covid – spiega il presidente di Arte e Comunicazione, Domenico Angiolilli, l’associazione riprende la sua programmazione con l’intento di promuovere e valorizzare iniziative culturali-artistiche mirate alla crescita responsabile e cosciente di ogni singolo e della comunità intera. In questa rassegna l’arte contemporanea è protagonista nella galleria dello storico Palazzo Caetani». La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 26 giugno nei giorni feriali dalle ore 17 alle 19.30 e nei festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.30.