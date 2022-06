Cori, tagliava la cocaina con polvere di tachipirina, albanese in manette

CORI – Tagliava la cocaina con polvere di tachipirina e di Oki, due tra i farmaci di uso più comune. Un cittadino albanese residente a Cori è stato arrestato dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia e della stazione locale con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. In casa gli sono state trovate dosi per un totale di 80 grammi circa, materiale per il taglio e il confezionamento, oltre che banconote di vari tagli considerate frutto dell’attività di spaccio. L’uomo al termine della perquisizione domiciliare, e della successiva identificazione in caserma, è stato portato nel carcere di Velletri.