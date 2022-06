Election day, si vota in sette comuni pontini

LATINA – Sette comuni della provincia di Latina al voto nella giornata di oggi per le elezioni amministrative, mentre in tutti e 33 i comuni pontini invece, i cittadini sono chiamati a rispondere ai 5 quesiti per il referendum sulla Giustizia. I seggi sono stati aperti questa mattina alle 7 e resteranno aperti fino alle 23. Al termine, da questa sera inizieranno le operazioni di scrutinio per il referendum, mentre quelle per le elezioni amministrative sono in programma per domani pomeriggio dalle 14.

I sette comuni dove si vota per le eleggere il sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali sono Cori, Gaeta, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Ventotene. Sono solo due i comuni con più di 15mila abitanti e dove se nessuno dei candidati sindaco dovesse ottenere la maggioranza delle preferenze si andrà al ballottaggio il 26 giugno. Sono Gaeta, dove i cittadini dovranno scegliere il successore di Cosmo Mitrano, e Sabaudia commissariata dopo lo scandalo dell’operazione Dune che ha portato ai domiciliari, poi revocati, dell’ex sindaca Giada Gervasi. Per Cori, Ponza, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Ventotene, anche quest’ultima commissariata, già domani si conoscerà il nome del nuovo primo cittadino.

I CANDIDATI

REFERENDUM – Gli italiani sono chiamati anche a rispondere ai cinque quesiti del referendum sulla giustizia: si va dalla separazione delle funzioni per i magistrati alla legge Severino, fino ai limiti alla custodia cautelare; due quesiti riguardano più strettamente il funzionamento del Csm: le regole per le candidature e le valutazioni dei magistrati, dalla separazione delle funzioni tra giudici e pm alla partecipazione di avvocati e accademici alle valutazione dei magistrati. Importante per il futuro del referendum il raggiungimento del quorum: affinché sia valido, infatti, deve necessariamente recarsi ai seggi la metà più uno degli aventi diritto.