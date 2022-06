Elezioni, eletti i sindaci di sei Comuni pontini al voto. A Gaeta Leccese vince al primo turno. Ballottaggio a Sabaudia

ELEZIONI – Sono arrivati nel pomeriggio di lunedì i risultati delle elezioni amministrative nei sette comuni al voto: Cori, Gaeta, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Ventotene, Gaeta e Sabaudia.

GAETA – Cristian Leccese ha vinto al primo turno a Gaeta, con il 64,6% delle preferenze, seguito da Sabina Mitrano che si è fermata al 19,1%. Il successore di Cosimino Mitrano è anche il candidato sostenuto dal sindaco uscente e la vittoria è stata facile. Sono arrivati prima del termine dello soglio i complimenti per l’elezione da parte di Giuseppe Simeone capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale. Cristian Leccese è stato sostenuto nella sua corsa da #Avanti tutta, Mitrano nel cuore, Azzurri per crescere ancora, Lab32, Leali per Gaeta, Gaeta Democratica, Azione popolare e Gaeta Tricolore; Sabina Mitrano in corsa con Gaeta Comunità di Valore, Europa Verde e Partito Democratico; Silvio D’Amante con le liste Insieme con Silvio D’Amante e Movimento Cinque Stelle; Antonio Salone di Alternativa e Benedetto Crocco sostenuto da Difendi Gaeta-Partito Comunista. Al momento non sono noti i risultati di nessuna sezione. I votanti sono stati il 67,91%.

Il commento di Leccese

SABAUDIA – A Sabaudia è ballottaggio invece tra Maurizio Lucci (sostento dalle liste Lucci Sindaco, Coraggio Italia per Lucci Sindaco, Obiettivo in Comune Lucci sindaco) al 29,1% e Alberto Mosca (candidato di Forza Italia, Udc, Azione-Alberto Mosca sindaco, Città Nuova, Scegli Sabaudia) al 25,27% e sarà ballottaggio tra i due candidati che si confronteranno fra due domeniche. Gli altri in corsa erano Enzo Di Capua sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Sabaudia Futura per Di Capua sindaco; Giancarlo Massimi candidato del Partito Democratico e della lista Massimi sindaco per Sabaudia; Paolo Mellano con le liste Paolo Mellano sindaco, I Cittadini per Paolo Mellano sindaco. I votanti sono stati 67,80%.

A Cori è stato rieletto con oltre il 78% di preferenze il sindaco uscente Mauro De Lillis, ha ottenuto il 78,97%: “Premiato il lavoro fatto in questi 5 anni”, ci ha detto a caldo subito dopo la rielezione.

A San Felice Circeo, è stata eletta con il 61,84% Monia Di Cosimo sostenuta dalla lista Circeo futura – lista Schiboni: “Sono felice del risultato e pronta a dare seguito all’amministrazione uscente”, ci ha detto. La sfidante Rita Petrucci si è fermata al 38%.

Due i candidati anche a Santi Cosma e Damiano. Il sindaco uscente Franco Taddeo è stato confermato primo cittadino con quasi il 60% delle preferenze. Lo sfidante Antonello Testa si ferma poco sopra al 40%.

A Ponza i cittadini hanno scelto Francesco Ambrosino come nuovo sindaco e la sua lista “Cambiamo il Vento” ottenendo il 55,23% di preferenze. Lo sfidante Pompeo Porzio ha ottenuto invece il 44,77%. 8 i seggi conquistati dal primo in consiglio comunale, 4 dal secondo.

L’ex segretario comunale di Ventotene Carmine Caputo ha vinto la tornata elettorale con il 55,01%. L’ex sindaco sfiduciato Gerardo Santomauro ha ottenuto il 44% delle preferenze. Un solo voto per Luca Vittori del Partito Gay Lbtg e nessun voto, un vero record, per Mario Adinolfi del Popolo della Famiglia.