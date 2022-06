Elezioni, i nomi dei sindaci nei sette comuni pontini al voto

ELEZIONI – Iniziato lo spoglio per i sette comuni al voto, Cori, Gaeta, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Ventotene. Gli unici due comuni con più di 15 mila abitanti sono Gaeta e Sabaudia, quest’ultima commissariata dopo la nota inchiesta Dune dei Carabinieri di Latina. Per gli altri cinque invece il nome del nuovo sindaco arriverà nel pomeriggio di oggi.

GAETA – Cristian Leccese è in vantaggio con il 67% di preferenze, seguito da Sabina Mitrano al 17%. D’Amante è al 10%, Salone al 4% e Crocco al 2%. Cristian Leccese è sostenuto da #Avanti tutta, Mitrano nel cuore, Azzurri per crescere ancora, Lab32, Leali per Gaeta, Gaeta Democratica, Azione popolare e Gaeta Tricolore; Sabina Mitrano in corsa con Gaeta Comunità di Valore, Europa Verde e Partito Democratico; Silvio D’Amante con le liste Insieme con Silvio D’Amante e Movimento Cinque Stelle; Antonio Salone di Alternativa e Benedetto Crocco sostenuto da Difendi Gaeta-Partito Comunista. Al momento non sono noti i risultati di nessuna sezione. I votanti sono stati il 67,91%.

SABAUDIA – La competizione elettorale è tra Enzo Di Capua sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Sabaudia Futura per Di Capua sindaco; Giancarlo Massimi candidato del Partito Democratico e della lista Massimi sindaco per Sabaudia; Paolo Mellano con le liste Paolo Mellano sindaco, I Cittadini per Paolo Mellano sindaco; Maurizio Lucci sostento dalle liste Lucci Sindaco, Coraggio Italia per Lucci Sindaco, Obiettivo in Comune Lucci sindaco e Alberto Mosca da Forza Italia, Udc, Azione-Alberto Mosca sindaco, Città Nuova, Scegli Sabaudia. I votanti sono stati 67,80%.

A Cori è stato rieletto con oltre il 78% di preferenze il sindaco uscente Mauro De Lillis: “Premiato il lavoro fatto in questi 5 anni”, ci ha detto a caldo subito dopo la rielezione.

A San Felice Circeo, invece, la sfida è tutta in rosa con due candidate alla carica di sindaco: Monia Di Cosimo sostenuta dalla lista Circeo futura – lista Schiboni e Rita Petrucci con la lista che porta il suo nome, Rita Petrucci sindaco. Dal consigliere regione di FI Giuseppe Simeone arriva però l’annuncio del risultato elettorale della candidata Monia di Cosimo, “premiata – commenta – per l’esperienza e la continuità programmatica. “I cittadini hanno premiato la linea programmatica, all’insegna dell’innovazione e della qualità della vita avviata da Giuseppe Schiboni – ha spiegato il consigliere Simeone – nonché l’esperienza amministrativa decennale che contraddistingue l’attività di Monia Di Cosimo. San Felice Circeo, una delle perle del nostro territorio, potrà continuare a crescere e dare risposte alle esigenze dei propri cittadini e delle proprie imprese con quell’entusiasmo che la squadra della lista civica “Circeo Futura” e di tutti coloro che hanno a cuore il bene del territorio sapranno imprimere”.

Due i candidati anche a Santi Cosma e Damiano. Il sindaco uscente Franco Taddeo sta procedendo spedito verso la conferma. Quando manca solo una sezione, è al57%rispetto allo sfidante Antonello Testa al 43%.

A Ponza i cittadini hanno scelto Francesco Ambrosino come nuovo sindaco e la sua lista “Cambiamo il Vento” ottenendo il 55,23% di preferenze. Lo sfindante Pompeo Porzio ha ottenuto invece il 44,77%. 8 i seggi conquistati dal primo in consiglio comunale, 4 dal secondo.

L’ex segretario comunale di Ventotene Carmine Caputo ha vinto la tornata elettorale con il 55,01%. L’ex sindaco sfiduciato Gerardo Santomauro ha ottenuto il 44% delle preferenze. Un solo voto per Luca Vittori del Partito Gay Lbtg e 0 per Mario Adinolfi del Popolo della Famiglia.