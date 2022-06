LATINA – E’ iniziata ieri la colonia per 30 ragazzi e bambini ucraini rifugiati qui a Latina. E’ organizzata dalla Parrocchia San Francesco con il supporto di molte associazioni pontine, il consigliere Enzo De Amicis e molti imprenditori che si sono messi a disposizione per far passare una estate in serenità a chi fugge dalla guerra.

Questa mattina ne abbiamo parlato su Radio Immagine con lo stesso Enzo De Amicis

