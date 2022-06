Incidente sull’Appia, muore Giuseppe Fusco, 37 anni di Fondi

FONDI – Ennesima tragedia ieri sulle strade pontine dove a causa di un incidente ha perso la vita Giuseppe Fusco, 37 anni di Fondi. L’impatto, violentissimo, è avvenuto sull’Appia a Fondi, all’altezza di via Pirandello, al confine con il territorio di Itri. L’uomo viaggiava in sella ad una moto quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una vettura che stava svoltando. Il 37enne è morto sul colpo, grave la fidanzata che viaggiava in moto con lui e che è stata traferita in eliambulanza al Santa Maria Goretti di Latina dove è tutt’ora ricoverata cin prognosi riservata. Lievemente ferito, invece, il conducente dell’auto. A stabilire l’esatta dinamica del sinistro saranno di agenti della Polizia locale intervenuta sull’incidente per i rilievi.