L’Arma dei Carabinieri in piazza per celebrare il 208esimo anniversario della fondazione

Dopo due anni di pandemia, l’Arma dei Carabinieri torna in piazza per celebrare l’anniversario della fondazione, il 208esimo. Dopo la deposizione della corona d’alloro in piazza Caduti di Nassirya, l’evento si svolge in piazza del Popolo alla presenza della cittadinanza, delle autorità civili e militari e di una folta rappresentanza dei militari della Benemerita, con i carabinieri in servizio presso il comando di Latina, del reparto territoriale di Aprilia e delle varie articolazioni territoriali. Nell’occasione dell’annuale festa il colonnello D’Aloia traccerà anche un bilancio dei servizi svolti e dei risultati conseguiti.